ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ

ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತರಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 17:12 [IST]

English summary

Congress spokesperson Randeep Surjewala informed media that Congress president Sonia Gandhi is travelling abroad for health check-up. He also added that Congress vice president Rahul Gandhi shall travel there and he will accompany her on the return journey.