ರಾಜಸ್ತಾನ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರು.2.62

ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಭದ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರುಪಾಯಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಶ್ ಗೋಯಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Another milestone towards PM @narendramodi 's vision of clean affordable power for all: Bhadla Solar Park achieves tariff of Rs. 2.62/unit

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 12:06 [IST]

English summary

India’s solar power tariffs took a further nose dive with bidders quoting a price below Rs2.75 per unit to set up 250 megawatt (MW) of capacity at Bhadla in Rajasthan.