ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲು!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 29: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 82 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶೇ 99.6 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ರಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಟಾಪರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲು ಹರಿದಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ. 83 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾದ ಮೂಲದ ಅಮಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಕ್ಷಾ ಗೋಪಾಲ್ ಶೇಕಡಾ 99.6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.[ನೋಯ್ಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ]

ಶೇ. 99.4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಾವಂತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 99.2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿದೆ ಆದಿತ್ಯ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಮನ್ನತ್ ಲೂತ್ರ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರೂ ಜನ ಚಂಡೀಗಢದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕೆಲ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಸಾಧಾರಣ ದರ್ಜೆಯ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಟಾಪರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣ ನಡೆಯುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ

When an average student touches the marksheet of a topper. #CBSEResults2017 pic.twitter.com/qIPK473Qd3 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) May 28, 2017

ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಲ್ಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ, ಅಂಕ ಗಳಿಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಗಳು

LIVE visuals outside the house of a student who spent most of his time on Facebook and Twitter instead of studying.#CbseResults2017 pic.twitter.com/5n3XjK6Xgw — Krishna (@Atheist_Krishna) May 28, 2017

ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ರೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ:

Parent: Your teacher said you haven't done well enough in your #CbseResults2017 . Is he right ??



Kid: pic.twitter.com/RKpdkRKXt8 — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) May 28, 2017

ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹೊಣೆ.

Breaking : #CbseResults2017 Out. Massive loss of parent's dreams reported across India. CBSE claims responsibility. — Sarah Jacob (@JacobSarah24) May 28, 2017

ರಕ್ಷಾ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ

ಟಾಪರ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ

Topper's mom showing her off to the world. #CbseResults2017 pic.twitter.com/LpBWOdXQjt — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) May 28, 2017

ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಕಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ

Dear kids who got bad grades don't be sad. Always remember, people with good grades can also be a failure in life. #CbseResults2017 pic.twitter.com/xvhCcgbaQM — Smoking Skills (@SmokingSkills_) May 28, 2017

(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)