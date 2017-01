ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡೀತಿದ್ದವರಿಗೆ 'ಪುಂಗಿ' ಊದಿದ ಅಮೆರಿಕ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಇರುಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Friday, January 27, 2017, 17:21 [IST]

For the battle against Burmese pythons, the state of Florida has turned to recruit two experienced snake catchers from India.