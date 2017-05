ಹರಿಯಾಣದ ಶಾಲೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮರಿಹಾವು

ಹರಿಯಾಣದ ಫರೀದಾಬಾದ್ ನ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮಧಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ

A baby snake, also known as a 'snakelet' was found in the food served to children in Rajkeeya Girls Senior Secondary School, Faridabad.