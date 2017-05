JNU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಕರ ಟ್ವೀಟ್- ಗಾಯಕ ಅಭಿಜೀತ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್

ಗಾಯಕ ರಶೀದ್ ಟ್ವೀಟ್ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಜೀತ್ ಅದಕ್ಕೆ, "ಆಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗಿರಾಕಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ," ಎನ್ನುವ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

English summary

Bollywood singer Abhijeet Bhattacharya's Twitter account was suspended by the social media company Twitter after he posted a series of offensive tweets against women including JNU student Shehla Rashid.