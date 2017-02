ಸಿಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ 10 ಮಂದಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

2008ರಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ ನ ಶ್ಯಾಮ್ ನಗರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಂದೋರ್ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಂಬ್, ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

English summary

Safdar Hussain Nagori and 10 others, who were members of the banned Students Islamic Movement of India (SIMI), were convicted and sentenced to life by an Indore district court on Monday.