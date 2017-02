ವಿಶಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಾ V/S ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲೇನಿದು ಗಲಾಟೆ?

ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 16:46 [IST]

English summary

A rift was erupted between CEO Vishal Sikka and founders in nations popular software giant Infosys. One and only reason behind this tension was Vishal Sikka’s salary hike.