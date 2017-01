ಪಂಜಾಬ್ : ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿಧು

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಕಾಮೆಂಟೆಟರ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ನವಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರು ಅಮೃತ್ ಸರದ ಪೂರ್ವ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಸಿಧು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Cricketer-turned-politician Navjot Singh Sidhu today filed his nomination from Amritsar East seat, while Punjab Congress chief Amarinder Singh filed from Lambi on the last day for filing of nominations for the February four Assembly polls in Punjab.