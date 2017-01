ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ

ಹಣ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (AIBOC) ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 21:05 [IST]

English summary

State Bank of India (SBI) can shut down its branches till the supply of cash gets normalised and staff are not put to risk to face the ire of banking public, a top union leader.