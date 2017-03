70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿದ ವಾರ್ಡನ್: ಛಿ ಎಂಥ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು!

ಋತುಮತಿಯಾಗಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನ ವಾರ್ಡನ್ ವೊಬ್ಬರು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

To check menstrual blood a hostel warden in Muzaffernagar ordered to remove thier dress to more than 70 girls. The girls and their parents shocked by the incident.