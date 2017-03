ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟು ಪ್ರಕರಣ: ಸಂಸದನಿಗೆ ಶಿವಸೇನೆ ನೋಟಿಸ್

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10:30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ ಸಂಸದ ರವೀಂದ್ರ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು.

English summary

Shiv Sena sends notice to its MP Ravindra Gayakwad who slapped Air India staff Sukumar on Thursday in New Delhi which lead to huge controversy.