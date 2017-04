ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಗುಂಪಿಂದ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ದಳ ರಚನೆ

ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಗುಂಪೊಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

English summary

A group of Shia Muslims in Uttar Pradesh have formed a group to educate people on the issue. The group known as the Gau Rakshak Dal will go around the state and educate people on the issue which has become a subject matter of debate in the country.