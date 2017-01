ಶೀನಾ ಬೋರಾ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಪೀಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದ ಶೀನಾ ಬೋರಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 16:46 [IST]

English summary

Special Central Bureau of Investigation (CBI) on Tuesday framed charges against Indrani Mukerjea, her husband Peter Mukerjea and former husband Sanjeev Khanna in Sheena Bora murder case.