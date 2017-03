ಶಶಿ ತರೂರ್: ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ!

ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಂದೋಲನವೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

English summary

Online petition has filed in change.org for the nomination of Congress leader Shashi Tharoor as UPA's prime ministerial candidate for the 2019 general election. Petition has caught the attention and collected more than 16000 signatures.