ಸೆಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಕೇಸ್ : ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಶಾಸಕ

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಘಾಲಯದ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೂಲಿಯಸ್ ಕೆ. ಡ್ರೊಪಾಂಗ್​ ನನ್ನು ಗುವಾಹಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

English summary

Meghalaya legislator Julius Dorphang, who was wanted for sexually assaulting a 14-year-old girl, was arrested from his hideout in neighbouring Assam and remanded today(January 07) in police custody for 5 days.