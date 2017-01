ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಉಲ್ಫಾ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಭೀತಿಗೊಳಿಸಲು ಆ ಸಂಘಟನೆಯು ಈ ಕುಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿರಬಹುದೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 11:41 [IST]

English summary

Seven explosions took place on Thursday in three districts of Assam, with police sources blaming the United Liberation Front of Asom (ULFA).