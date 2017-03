70 ಲಕ್ಷ ರು. ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ: ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಟ ಗೋವಿಂದಾ

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ರು. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು, ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ರು. ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bollywood actor and former parliamentarian Govinda appeared before the tax department today following a summons to him for not paying service tax dues of around Rs. 70 lakh.