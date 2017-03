ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗಳೂ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ: ಸಮೀಕ್ಷೆ

ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆ್ಯಪ್ ಗಳು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳು ಹ್ಯಾಕರ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

A online research firm warns that whatsapp and telegram apps are not safe so that, even though these apps are secured with end-to-end encryption. The firm said that, it has found some loop holes through that hackers can steal the information from the customers' accounts.