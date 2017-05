'ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್' ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಇಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಚದ್ಧಾ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಒಂದು ಪಾಪ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

English summary

The Supreme Court on Thursday reserved its order on a plea that challenged the constitutional validity of triple talaq. The Bench heard the matter on a day to day basis. Today on the concluding day of the hearing, the court granted each of the parties to make submissions for 20 minutes each.