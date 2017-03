ಕಾಯಂ ಆಯ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದ ತೀರ್ಪು

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು500 ಮೀ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In a major decision today, Supreme Court today refused to revoke ban on liquor sale on national highways. SC heard a batch of petitions seeking modification of its December 2016 order banning liquor outlets within 500 metres of state and national highways across the country.