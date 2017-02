ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್! ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಾಧಿಯಾದರೂ ಅನರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರೋ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟೋ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Story first published: Monday, February 13, 2017, 9:50 [IST]

English summary

It is clear now that Sasikala Natarajan's fate would be decided by the Supreme Court and not the Governor. While there is no clear indication as yet, sources say that the verdict in the disproportionate assets case is likely to be delivered by the Supreme Court on Tuesday.