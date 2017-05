5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮೀಯ ಜಡ್ಜ್ ಗಳಿಂದ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ವಿಚಾರಣೆ

ಬೇಕೆಂದೇ ಈ ರೀತಿ ಪೀಠವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Bench of the Supreme Court which would hear the triple talaq matter has been constituted interestingly. There are judges of five different religions who constitute the Constitution Bench. It indeed is an interesting combination on the Bench although it is not clear where the constitution of the same was intentional or purely co-incidental.