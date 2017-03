ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರ್ಣನ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ

ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

English summary

Controversial Calcutta High Court judge Justice C S Karnan today appeared before the Supreme Court which granted him four weeks' time to respond to the contempt notice while rejecting the submission that his administrative and judicial powers be restored.