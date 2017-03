27 ವಾರದ ಭ್ರೂಣ ತೆಗೆಸಲು ಒಪ್ಪದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಗೊಂಡ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ, ತಂದೆಯರು ಈಗ ಮಗುವಿನ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.

The Supreme Court on Monday refused permission to a woman to abort her 27-week-old foetus showing signs of severe physical abnormalities. A bench of Justices, referred to the report of the medical board, which has examined the woman, and said baby may be "born alive" if the mother is allowed to abort at this stage.