ಮೋದಿಯ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೈರಾಣಾದರೆ ಶಶಿಕಲಾ?

ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಹೈರಾಣರಾದರು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

English summary

Is AIADMK General Secretary Sasikala Natarajan had a clue of what Supreme Court will give the verdict and Prime Minister Office game plan on party crisis.