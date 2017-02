ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಲು ಇನ್ನೇನು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಮಾಡಿದ 5 ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಪ್ಪುಗಳು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

AIADMK General Secretary V K Sasikala's (Sasikala Natarajan) five biggest mistakes so far in her with CM Panneerselvam.