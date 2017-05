ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಳಾ? ಶಶಿಕಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಬುಧವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಕಲಾ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:51 [IST]

English summary

Sasikala Nataraj who filed a review in the Supreme Court against her conviction in the disproportionate assets case has said that the punishment cannot apply to her as she is not a government servant. In the review plea filed on Wednesday, she has also stated that the order abating Jayalalithaa should also be made applicable to her.