ಕುಟುಕಿದ ಚಾನೆಲ್ ನಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ, 9 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್

ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಶೀಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವು ಚಾನೆಲ್ ನ ಕುಟುಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A Malayalam channel that aired the audio clipping of former minister Saseendran's lewd conversation, confessed that it was a sting operation and offered an unconditional apology. The channel's CEO Ajithkumar's apology was telecast on Thursday night.