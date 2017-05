ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಮಿತ್ರಾ

1982ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೇಡರ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಂಜಯ್ ಮಿತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹೊಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

In a reshuffle of top officials, the government on Wednesday appointed Road and Transport Secretary Sanjay Mitra as the next Defence Secretary while Brij Raj Sharma was appointed Additional Secretary in Home Ministry.