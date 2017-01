ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ

ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ 'ಪದ್ಮಾವತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ರಜಪೂತ್ ಕಾರ್ಣಿ ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 19:40 [IST]

Filmmaker Sanjay Leela Bhansali was attacked and the sets of his film "Padmavati" at a fort in Jaipur were vandalized by protesters who alleged that the film shows a much-celebrated Rajput queen in poor light.