ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

English summary

Tennis champ Sania Mirza on Thursday denied service tax evasion in a response to notices last week issued by the service taxes division of the Central Board of Excise and Customs, Hyderabad.