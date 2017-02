ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬಾಸ್ ಲೀ ಬಂಧನ

ಲೀ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂಧನದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

English summary

Samsung Group chief Jay Y. Lee was arrested early on Friday over his alleged role in a corruption scandal rocking the highest levels of power in South Korea.