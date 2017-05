ಎಸ್ಪಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೀಗ ಅಧಿಕೃತ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ

"ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ,” ಎಂದು ಶಿವಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Senior leader of the Samajwadi Party and Mulayam Singh's brother, Shivpal Yadav is all set to float a new party. Making his decision official, Shivpal Yadav said that his new party will be called 'Samajwadi Secular Morcha'. He further added that Mulayam Singh Yadav will be the chief of the party.