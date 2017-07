ರಜನೀಕಾಂತ್ ನಡೆ ಅನುಕರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 11: ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀ ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋಪಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇದೀಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅನುಸರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಬಾ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಾಗ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದರು.

ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳೇ?

'ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ನಹ್ತಾ ಎಂಬುವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇದೇ ಕೋಮಲ್ ನೆಹ್ತಾ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಚಾರ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ.

'ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 17 ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಈವರೆಗಿನ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 114 ಕೋಟಿ ರು. ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಸುಲ್ತಾನ್' ಹಾಗೂ 'ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರು. ಗಳಿಕೆ ದಾಟಿದ್ದವು.

SalmanKhan has agreed to refund monies to distributors to make up for losses in Tubelight. A lovely gesture. That's being human!