ನವದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!!

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಮುತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬಾತ, ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಜೆಎನ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, March 13, 2017, 22:08 [IST]

English summary

In a startling parallel to the death of Rohith Vemula last year, a student of Jawaharlal Nehru University committed suicide on Monday after alleging, in a Facebook post, discrimination in M.Phil and PhD admissions.