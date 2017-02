ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಾಧ್ವಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರಚಾರಕ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ 8 ಜನರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2007ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದೆವಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರು.

English summary

Sadhvi Pragya Singh has been acquitted in Sunil Joshi murder case. Joshi a pracharak of the RSS was murdered on December 29 2007 at Dewas in Madhya Pradesh.