ಸಂಸದರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಚಿನ್

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಹಾಜರಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದವರ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Thursday, April 6, 2017, 15:43 [IST]

Sachin Tendulkar scores 2nd lowest attendance in Rajya Sabha; Rekha worse. Tendulkar's attendance is a mere 6.6 per cent making it the second lowest among all members. As on March 31, 2017.