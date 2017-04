'ಸಚಿನ್: ದ ಬಿಲಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್' ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬೈನ ಜುಹುನಲ್ಲಿರುವ ಆಡಿಟೋರಿಯಂವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 23:41 [IST]

English summary

It was an occasion to revisit memories as cricket legend Sachin Tendulkar launched the trailer of 'Sachin - A Billion Dreams' in Mumbai on April 13, 2017.