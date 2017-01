ರಷ್ಯಾದ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನಿಧನ

2009ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಬೆಂಬಲದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸಿಡಿದೆದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 13:36 [IST]

English summary

Russian Ambassador to India Alexander Kadakin passed away on Thursday morning due to heart failure, according to news reports.