ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇವಿಎಂ ಲೋಪ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ?

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (2018) ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಇವಿಎಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 22:00 [IST]

English summary

Ahead of Presidential poll, Russia is seeking to learn from India's experience in conducting smooth polls through EVMs. This request has come from Russia, when the Opposition in India has raised the possibility of EVM tampering.