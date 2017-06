ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 15:31 [IST]

English summary

In Naredra Modi's regime the percentage of rural unemployment has been notably reduced via MNREGA project, says a report prepared by State bank of India's research team. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಬಿಐ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.