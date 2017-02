ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಶಿವಸೇನೆ ಹುಲಿ!

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆಯ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಶಿವಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಟೇಲ್ ಎಎಪಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು.

Shiv Sena chief Uddhav Thackeray said that “Patidar quota stir leader Hardik Patel will be the party’s face in Gujarat Assembly polls 2017,” on Tuesday. The state’s 182 constituencies will go to polls later this year.