ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಸಂಘರ್ಷ: ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮರುದಿನವೇ RSS ಕಚೇರಿ ಧ್ವಂಸ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಪೆರುಂತಟ್ಟಿಲ್ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.

RSS office vandalised within 24 hours of it's inaugural at Kannur. Yesterday RSS Karyalay was inaugurated, today Vandalised by LeftGoons. pic.twitter.com/YwyVkWlQ7O

English summary

RSS office in Kannur, Kerala inaugurated on April 30th and has been vandalized on May 1st. RSS claims, left party activist behind this attack.