ಕೈಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮದಿಂದ 53 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ತೆಕ್ಕೆಗೆ

ಈ 53 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೂಲತಃ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಅಭಿಯಾನದ ವೇಳೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) workers have claimed that they recently re-converted 53 families to Hinduism as part of its "Christianity-free" campaign in the Arki block of Khunti district in Jharkhand, the Huffington Post reports.