ಯುಪಿಯ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 21,000 ದಂಡ!

ಮಥುರಾದಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮಿಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮದೊರಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ರೂಪಾಯಿ 21,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

A village in Uttar Pradesh has announced a fine of Rs. 21,000 for women using mobile phone in public.