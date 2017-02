ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುಸುಳಲಿವೆ ನಕಲಿ 1,000 ಕೋಟಿಯ ನೋಟುಗಳು!!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ನಕಲಿ ನೋಟು ಜಾಲ ಈಗಾಗಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

English summary

The Rawalpindi module may have printed at least Rs 1,000 crore worth of fake currency in the past month, Intelligence Bureau officials suspect. The pattern in which the notes are being printed and sent indicate that there is a huge consignment of the new Rs 2,000 fake notes awaiting to be off loaded in India.