ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲಾ ದಲಿತ ಅಲ್ಲ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ

ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲಾ ಎಂಬಾತ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಆತನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.

English summary

The Andhra Pradesh government said that the Rohit Vemula who's suicide crated nation wide stir as Dalit oppression, belongs to 'Other Backward Casts', but not Dalit.