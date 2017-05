'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ Buy Indian ಪಾಲಿಸಿ!

ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ 'ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್' ನೀತಿಗೆ ಇರಲಿದೆ.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 5:16 [IST]

English summary

Buy Indian and Make in India – the government will bring out a full-fledged ‘price preference’ policy favouring Indian-owned companies. The policy, likely to be finalised by end of May, is being driven by the PMO and is aimed at boosting Indian enterprises across sectors.