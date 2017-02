ಶಶಿಕಲಾರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ?

ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರವೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೇಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ.

English summary

AIDMK leader Sasikala may file review petition in Supreme Court against the verdict of Supreme Court in illigal asset case against her on Tuesday.